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لتغيبهم عن العمل.. مجازاة 35 من العاملين بـ"صحة دمياط"

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مصراوي Masrawy

لتغيبهم عن العمل.. مجازاة 35 من العاملين بـ"صحة دمياط"

01:42 م الجمعة 25 أغسطس 2017

إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

كشف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، عن نتائج التحقيقات مع عدد من الأطباء والعاملين في مديرية الصحة بعد أن تقدمت لجنة المتابعة بتقرير يرصد مخالفات إدارية في مراكز طبية مختلفة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن اللجنة أثبتت أن المخالفين تغيبوا عن العمل أو انصرفوا بدون إذن بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى إحالتهم إلى إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية للتحقيق.

وجرى خصم 3 أيام لثلاثة أطباء وخصم يومين لـ16 طبيبًا وخصم يوم لـ 16 آخرين والإنذار لأربعة من العاملين والحفظ لـ 12 آخرين، وضمت لائحة التحقيقات أطباء وإداريين وأفراد من هيئات التمريض.

ورصدت اللجنة الأداء الإداري في مستشفيات التكامل بالسنانية وفارسكور المركزي والرمد والحميات والأمراض الصدرية وعزبة البرج المركزي وسعد بالشعراء وطب الأسرة بفارسكور وطب الأسرة الزرقا وطب الأسرة بعزب النهضة ووحدة طب الأسرة بالعنانية ووحدة طب الأسرة بالأربعين والمركز الطبي بدمياط الجديدة.

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