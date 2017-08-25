4 قرارات تنفذها الحكومة "بعد العيد"

كتبت - نسمة فرج:

"بعد العيد".. هيّ الجملة التي أرجأت حكومة المهندس شريف إسماعيل تنفيذ بعض قراراتها لأول مرة حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى، ومن بينها طرح 2000 وحدة في الإعلان الأول لوحدات سكن مصر بالعاصمة الإدارية، كما تطرح وزارة التموين سيارات مبردة بحجم 5 أطنان.

ويستعرض مصراوي أبرز تلك القرارات كالتالي:

2000 وحدة بالعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، طرح 2000 وحدة في الإعلان الأول لوحدات سكن مصر بالحي السكني الأول من العاصمة الإدارية الجديدة بعد عيد الأضحى، مشيراً إلى أن الحي السكني الأول يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها على عدة مراحل.

كشف أثري

تشهد محافظة الأقصر الإعلان عن كشف أثري جديد في البر الغربي، سيتم الكشف عن تفاصيله في مؤتمر عالمي الشهر المقبل بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، عقب عيد الأضحى.

كما سيتم البدء في أعمال ترميم وتركيب أجزاء تمثال آخر للملك رمسيس الثاني بالواجهة الرئيسية لمعبد الأقصر.

السيارات المبردة

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مشروع السيارات المبردة بحجم 5 أطنان، كما يعلن عن طرح سيارات بحجم 1.5 طن عقب عيد الأضحى، وبذلك يصبح هناك شبكات توزيع ثابتة وأخرى متحركة لتوفير السلع الأساسية في أي منطقة، بإشراف ودعم من الشركة القابضة للصناعات.

إلغاء قطارات

تُعد وزارة النقل دراسة بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لإلغاء بعض القطارات وذلك عقب عيد الأضحى المبارك، حسبما صرح عمر شعث، مساعد وزير النقل.

وأضاف"شعث" في تصريحات لمصراوي، أن أزمة التأخيرات التي لحقت بقطارات السكك الحديدية عقب حادث تصادم قطاري الإسكندرية، ودخول عيد الأضحى أرجأت اتخاذ خطوات فعلية لإلغاء هذه الخطوط، موضحًا أنه من الصعب إلغائها قبل أيام من عيد الأضحى، لحاجة الركاب إليها.