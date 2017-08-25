العمليات الخاصة تداهم بؤرا إجرامية جنوب الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بمراكز جنوب المحافظة بمشاركة قوات الأمن المركزي ورجال العمليات الخاصة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد ناجي كامل، رئيس مباحث جنوب الجيزة، عن ضبط 8 قطع سلاح ناري، و10 طلقات مختلفة الأعيرة، و6 قطع سلاح أبيض.

وتمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بقيادة اللواء ماجد عادل، من ضبط 12 قضية إتجار بمضبوطات بلغت كيلو حشيش، 3 كجم بانجو، وألف قرص مخدر.

كما أمكن ضبط 8 متهمين مطلوبين على ذمة قضايا مختلفة، وتنفيذ 799 حكما قضائيا متنوعا، وحُررت محاضر حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.