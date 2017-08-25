أخبار عاجلة

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي -
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

العمليات الخاصة تداهم بؤرا إجرامية جنوب الجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العمليات الخاصة تداهم بؤرا إجرامية جنوب الجيزة

01:47 م الجمعة 25 أغسطس 2017

العمليات الخاصة تداهم بؤرا إجرامية جنوب الجيزة

العمليات الخاصة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بمراكز جنوب المحافظة بمشاركة قوات الأمن المركزي ورجال العمليات الخاصة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد ناجي كامل، رئيس مباحث جنوب الجيزة، عن ضبط 8 قطع سلاح ناري، و10 طلقات مختلفة الأعيرة، و6 قطع سلاح أبيض.

وتمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بقيادة اللواء ماجد عادل، من ضبط 12 قضية إتجار بمضبوطات بلغت كيلو حشيش، 3 كجم بانجو، وألف قرص مخدر.

كما أمكن ضبط 8 متهمين مطلوبين على ذمة قضايا مختلفة، وتنفيذ 799 حكما قضائيا متنوعا، وحُررت محاضر حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. مساعد وزير الداخلية يودع أسر الشهداء قبل السفر للحج

    أخبار

  • ضبط 700 طفاية حريق "تساعد على الاشتعال" داخل مصنع بالوراق

    أخبار

  • وزير الداخلية: الضغوط على التنظيمات الإرهابية ستجبرهم على البحث عن

    أخبار

  • وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط يشيد بدور في تحقيق الاستقرار

    أخبار

إعلان

07469a59ea.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

كوبليه لم تسمعه في ألبوم عمرو دياب الجديد.. استمع إليه فقط وحصريا في " #الجمعة_في_مصر"

كوبليه لم تسمعه في ألبوم عمرو دياب الجديد.. استمع إليه فقط وحصريا في " #الجمعة_في_مصر"

عمرو مصطفى يكشف كواليس أغنية "برج الحوت" #الجمعة_في_مصر

عمرو مصطفى يكشف كواليس أغنية "برج الحوت" #الجمعة_في_مصر

طعام إيراني بنفس مصري في "مشروع مطعم"

طعام إيراني بنفس مصري في "مشروع مطعم"