بالصور.. مساعد وزير الداخلية يودع أسر الشهداء قبل السفر للحج 01:46 م الجمعة 25 أغسطس 2017

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كتب – فتحي سليمان وعلاء عمران:أشرف اللواء خالد حمدي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، على توديع أسر شهداء الشرطة من الصالة الموسمية بمطار القاهرة، وذلك قبل سفرهم لأداء مناسك الحج والعمرة، ونقل لهم تحيات وزير الداخلية قبل مغادرتهم البلاد متوجهين إلى الأراضي المقدسة.وأكد مساعد الوزير على الاهتمام الذى توليه الوزارة بأسر الشهداء لما قدمه أبناؤهم من تضحيات للوطن.كما أشار إلى أن القطاع قام باتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع السلطات السعودية لتوفير كافة الإمكانيات للبعثة والتيسير على الأسر في أداء مناسك الحج، موضحاً أن وزارة الداخلية لا تدخر جهداً في رعاية أسر الشهداء تقديراً للتضحيات التي قدمها أبنائهم لتحقيق رسالة الأمن وحماية البلاد.يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام من بعثة الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية والتي تضم أسر الشهداء من الضباط والأمناء والأفراد.

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