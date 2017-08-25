أخبار عاجلة

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي -
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير خارجية المانيا : تركيا لن تحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي في ظل حكم أردوغان.

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير خارجية المانيا : تركيا لن تحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي في ظل حكم أردوغان.

01:49 م الجمعة 25 أغسطس 2017

وزير خارجية المانيا : تركيا لن تحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي في ظل حكم أردوغان.

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

برلين- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل إن تركيا لن تحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي، في ظل حكم رئيسها الحالي رجب طيب أردوغان.

وأضاف الوزير فى حديث لصحيفة "بيلد "الالمانية واسعة الانتشار اليوم - الجمعة - "انه من الواضح في هذه الحالة أن تركيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي ليس بسبب أننا لا نريدهم ولكن لأن التركية وأردوغان يبتعدون عن كل ما تدافع عنه أوروبا".

وأشار جابريل إلى انه لا يمكن قضاء اجازة في تركيا في الوقت الحالي دون قلق لاحتمال التعرض للاعتقال.

وأوضح أنه يتلقى الخطوات العدائية الموجهة من تركيا لشخصه بهدوء ورجاحة.. وقال أنه يمكنه التعامل مع ذلك بحرفية ولكن الأسوأ هو ما ذكره الرئيس التركى عن ألمانيا ووصفه لالمانيا بالنازية وأكد أن تلك التصريحات تنم عن فقدان الحجة ولا يمكن أخذها على محمل الجد.

يذكر، أن هناك عشرة ألمان حاليا في السجون التركية بسبب اتهامات سياسية من بينهم الصحفي الألماني-التركي دينيز يوجيل والصحفية الألمانية ميسالي تولو كورلو والناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر .. وهذه القضية من أبرز النقاط الخلافية في العلاقات المتوترة بين ألمانيا وتركيا.. ولم تستجب الحكومة التركية حتى الآن لطلبات الحكومة الألمانية بالإفراج عنهم.

ومن شأن تصريحات جابرييل أن تزيد التوتر في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو" وهي تجىء بعد مناشدة أردوغان للألمان من أصل تركي بمقاطعة الأحزاب الرئيسية الألمانية خلال الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل.​

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السفارة الألمانية في بكين تنتقد محاكمة محام حقوقي صيني

    أخبار

  • وزير الخارجية الألماني يستقبل العداءات الموجهة من تركيا لشخصه برصانة

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي يدين هدم إسرائيل لمدارس فلسطينية

    أخبار

  • بريطانيا تعتذر عن تهديدها بترحيل مواطنين من الاتحاد الأوروبي

    أخبار

إعلان

305d8b8760.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع أسعار الأضاحي ببورسعيد.. ومسؤول: الحكومة مابتاخدش رأينا (صور)

ارتفاع أسعار الأضاحي ببورسعيد.. ومسؤول: الحكومة مابتاخدش رأينا (صور)

4 قرارات تنفذها الحكومة "بعد العيد"

4 قرارات تنفذها الحكومة "بعد العيد"

ساويرس عن إجازة العيد للعاملين بالحكومة: "يابخت اللي متمرمغ في الميري"

ساويرس عن إجازة العيد للعاملين بالحكومة: "يابخت اللي متمرمغ في الميري"

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ينعي شهداء هجوم بوابة "الفقها"

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ينعي شهداء هجوم بوابة "الفقها"