وزير خارجية المانيا : تركيا لن تحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي في ظل حكم أردوغان.

برلين- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل إن تركيا لن تحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي، في ظل حكم رئيسها الحالي رجب طيب أردوغان.

وأضاف الوزير فى حديث لصحيفة "بيلد "الالمانية واسعة الانتشار اليوم - الجمعة - "انه من الواضح في هذه الحالة أن تركيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي ليس بسبب أننا لا نريدهم ولكن لأن الحكومة التركية وأردوغان يبتعدون عن كل ما تدافع عنه أوروبا".

وأشار جابريل إلى انه لا يمكن قضاء اجازة في تركيا في الوقت الحالي دون قلق لاحتمال التعرض للاعتقال.

وأوضح أنه يتلقى الخطوات العدائية الموجهة من تركيا لشخصه بهدوء ورجاحة.. وقال أنه يمكنه التعامل مع ذلك بحرفية ولكن الأسوأ هو ما ذكره الرئيس التركى عن ألمانيا ووصفه لالمانيا بالنازية وأكد أن تلك التصريحات تنم عن فقدان الحجة ولا يمكن أخذها على محمل الجد.

يذكر، أن هناك عشرة ألمان حاليا في السجون التركية بسبب اتهامات سياسية من بينهم الصحفي الألماني-التركي دينيز يوجيل والصحفية الألمانية ميسالي تولو كورلو والناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر .. وهذه القضية من أبرز النقاط الخلافية في العلاقات المتوترة بين ألمانيا وتركيا.. ولم تستجب الحكومة التركية حتى الآن لطلبات الحكومة الألمانية بالإفراج عنهم.

ومن شأن تصريحات جابرييل أن تزيد التوتر في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو" وهي تجىء بعد مناشدة أردوغان للألمان من أصل تركي بمقاطعة الأحزاب الرئيسية الألمانية خلال الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل.​