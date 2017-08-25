وزير خارجية بريطانيا يحذر ليبيا من إجراء انتخابات مبكرة

لندن- (أ ش أ):

حذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ليبيا من اتخاذ أية قرارات بإجراء انتخابات مبكرة ، مستشهدا بقرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الكارثي لإجراء انتخابات مبكرة فى بريطانيا ، والذي أبرز المخاطر الناجمة عن التبكير في الذهاب إلى صناديق الاقتراع ، وفقا لما ذكرته صحيفة (تليجراف) البريطانية، اليوم الجمعة.

وأشار جونسون، خلال زيارته إلى ليبيا أمس الخميس، بأن فشل ماي في ضمان الأغلبية المطلوبة لحزبها يسلط الضوء على خطورة الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة فى ليبيا، في ظل انقسامات ليبيا العميقة بين برلمانيين وحكومات متنافسة.

وحث جونسون - عقب زيارته إلى ليبيا - القادة السياسيين في ليبيا للعمل معا على تنحية خلافاتهم السياسية جانبا.. وحذر ليبيا أنها ما لم تحقق اتحادا سياسيا ، فإنها تخاطر بأن تتحول لأن تكون في مواجهة جهود المملكة المتحدة لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، "أن هناك اليوم في ليبيا ثلاث بنادق لكل مواطن ، وليس هنالك أية مصادر للقانون أو الشرعية ، ناهيك عن السلطة.. وهناك بنكان مركزيان وبرلمانان متنافسان وثلاثة رؤساء وزراء وحكومات متنافسة".

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من المسلحين ينافسون الجيش الوطني الليبي للسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي التي لا تخضع لسلطة القانون على الخريطة ، مشيرا إلى أن هذه المناطق التي لا تخضع لسيطرة القانون ، تتزايد فيها النشاطات الإرهابية والإتجار بالبشر ، وذلك يؤثر بالسلب على أوروبا.

كما أوضح وزير الخارجية البريطاني أن معاناة الليبين ستستمر إلى أن تتمكن من تشكيل حكومة موحدة ورسمية.. مضيفا " ستظل ليبيا هي جبهتنا الأمامية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ما لم تصل إلى حل سياسي".​