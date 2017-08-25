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ضبط 20 قطعة سلاح في حملة أمنية على قرى "الدم والنار" بقنا

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مصراوي Masrawy

ضبط 20 قطعة سلاح في حملة أمنية على قرى "الدم والنار" بقنا

01:40 م الجمعة 25 أغسطس 2017

ضبط 20 قطعة سلاح في حملة أمنية

قنا - عبدالرحمن القرشي :

تواصل مديرية أمن قنا، بقيادة اللواء جمال عبدالباري، رئيس مصلحة الأمن العام بقنا، محاصرة ومداهمة البؤر الإجرامية بهدف تطهير محافظة قنا، من تجارة الأسلحة غير المرخصة، ومكافحة الجريمة بشتى صورها وأشكالها.

وقال مصدر أمني، إن الحملة تواصل حصار قرى "حمردوم" و"أبوخزام" و"السمطا" و"الحجيرات" المعروفة إعلاميًا بقرى الدم والنار لانتشار الأسلحة غير المرخصة بها، لضبط كافة العناصر الخارجة عن القانون بها التي تروج للأسلحة غير المرخصة.

وأسفرت الحملات الأمنية، خلال 48 ساعة الأخيرة، عن ضبط أكثر من 20 قطعة سلاح ناري متنوعة، و400 طلقة مختلفة الأعيرة، و3 قضايا مخدرات، و8 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم، و28 قضية تموين، وتنفيذ 1082 حكمًا قضائيًا، منها 20 جنايات، و17 حكمًا بالمؤبد، و239 جزئيًا ومستأنفًا، و578 غرامة، و245 مخالفة.

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