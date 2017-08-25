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استعدادا للعيد.. حملة تموينية على المجمعات الاستهلاكية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

استعدادا للعيد.. حملة تموينية على المجمعات الاستهلاكية في بورسعيد

01:38 م الجمعة 25 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الجمعة، للتأكد من توافر اللحوم المجمدة والسلع قبل عيد الأضحى المبارك.

وفاجئ ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين، مجمع "دلتا ماركت"، للتأكد من توافر اللحوم المستوردة بسعر 60 جنيهًا للكيلو، وتوافر الدواجن والزيوت والأرز والسكر.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر لحوم بأسعار مخفضة بمنافذ البيع، وبلغ سعر كيلو اللحوم البلدية 90 جنيهًا، والمستوردة 60 جنيهًا، وسعر كيلو اللحوم السودانية 85 جنيهًا، مشيرًا إلى أن اللحوم المخفضة تباع بمنفذ مدينة بورفؤاد أمام الجامع الكبير، ومنفذ بجوار سوق السمك الجديد بشارع النصر، ومنفذ بجوار قصر الثقافة، ومنفذ بشارع ستيلنجراد.

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