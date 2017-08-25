الأحد.. وضع حجر الأساس لفرع مركز خدمات الاستثمار في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تضع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعد غد الأحد، حجر الأساس لإنشاء فرع مركز خدمات الاستثمار بمحافظة الأقصر ليخدم محافظات جنوب الصعيد.

وتأتي زيارة نصر للأقصر بعد لقائها بالمحافظ محمد بدر الأسبوع الماضي بمقر وزارة الاستثمار بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، للإعداد لوضع حجر الأساس لإنشاء فرع مركز خدمات الاستثمار في المحافظة والذي يخدم محافظات جنوب الصعيد.

وأعلن محافظ الأقصر محمد بدر، اعتزام المحافظة طرح فرص استثمارية جديدة لإقامة عدد من الفنادق الجديدة، إضافة إلى الاستثمار في الممشى السياحي الجديد، مشيرًا إلى المضي قدمًا في خطوات إنشاء منطقتين استثماريتين في الأقصر الأولى منطقة استثمارية شاملة، والثانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.