الإفراج عن 3850 رأس إبل قادمة من السودان عبر منفذ "أرقين" البري

أسوان - إيهاب عمران:

أفرجت سلطات الحجر البيطري بمدينة أبو سمبل، جنوب أسوان، عن 3850 رأس من الإبل الحية، واردة من السودان عبر معبر "أرقين" البري.

وقال الدكتور أحمد عبدالكريم، مدير عام الحجر البيطري في أسوان، إن شحنة الجمال السودانية أتمت فترة الحجر القانونية المقررة، كما أثبتت نتائج تحليل العينات، خلو الجمال المستوردة من كافة الأمراض المعدية و الوبائية وتم تسليم شحنة الجمال للوكلاء المصريين عن الموردين السودانيين، تمهيدًا لطرحها في الأسواق المحلية.