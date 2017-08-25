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سفر 1250 راكبا من ميناءي نويبع والغردقة

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مصراوي Masrawy

سفر 1250 راكبا من ميناءي نويبع والغردقة

01:23 م الجمعة 25 أغسطس 2017

سفر 1250 راكبا من ميناءي نويبع والغردقة

ميناء سفاجا

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم الجمعة، العبارة "عمان" على متنها 33 راكبًا و25 شاحنة بضائع، بينما تغادر الميناء 4 عبارات أخرى مساء اليوم، هي "أمانة" و"إلنوي اكسبريس"، و"بوسيدون اكسبريس"، و"عمان"، على متنهم 358 راكبًا و223 شاحنة بضائع و36 سيارة.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة الموانئ، وأضاف أن ميناء الغردقة شهد اليوم مغادرة العبارة "الرياض" على متنها 518 راكبًا و104 سيارات.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، إن ميناء نويبع استقبل السفينتين "سينا" و"برنسيسة" وعلى متنهما 732 راكبًا و14 برادًا و4 شاحنات، و16 سيارة و3 باص جيت، وتغادر السفينتين "سينا" و"برنسيسة" وعلى متنهما 43 راكبًا و18 برادًا و25 تريلا.

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