وزير الأوقاف: 10 منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم اختبار 600 إمام، ضمن مشروع الإمام المجدد، لخلق إمام عالم في جميع العلوم الدينية والإسلامية، مشيرًا إلى أنه سيتم اختبارهم في القرآن وعلومه، وعلوم التفسير، والفقه واللغة.

وأضاف جمعة، أن من ينجح من الأئمة سيحصل على مكافأة 2000 جنيه، ويخضع إلى دورات تدريبية مكثفة، يتم نقلها بالصوت والصورة على موقع الوزارة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إلى محافظة القليوبية، بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ الإقليم، وعقد اجتماع مع قيادات وزارة الأوقاف ومديري الإدارات بالوزارة، بحضور عدد من نواب البرلمان.

وأضاف الوزير، أنه عقب كل دورة، سيتم عمل امتحان ومن يرسب مرتين سيخرج نهائيًا من سباق الاختبار، لانتقاء 150 إمامًا عالمًا ينشرون الإسلام الوسطي، ويصححون المفاهيم المغلوطة في الداخل والخارج.

وناشد الوزير كافة الأئمة والدعاة، جميع العاملين في الدولة بالاجتهاد في العمل، مضيفًا أن من يقصر في عمله يأكل الحرام.

وتابع الوزير، أنه سيتم وقف الترقية للأئمة إداريًا، خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم الاعتماد على الامتحانات التحريرية والشفوية، لاختبار مدى الكفاءة.

وأوضح الوزير، أنه سيتم تخصيص 10 منافذ لبيع السلع المخفضة للمواطنين تابعة لوزارة للأوقاف.