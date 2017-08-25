ربة منزل تثأر لكرامتها وتنهي حياة زوجها بالإسماعيلية

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أصدرت نيابة الإسماعيلية قرارًا صباح اليوم الجمعة بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها بعد علمها بزواجه من سيدة أخرى .

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من المقدم عبدالرؤوف شاهين رئيس مباحث المركز يفيد بالعثور على جثة "على .م.ع" 43 عامًا ضابط بالمعاش ومقيم بالصالحية القديمة داخل مزرعة مستأجرة بمنطقة ناحية سامي سعد دائرة المركز، وذلك متأثرًا بإصابته بطلقات نارية من فرد خرطوش بالكتف والصدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد هاني منصور مفتش مباحث مركز الإسماعيلية وفايد، ضم الرائد عبدالرؤوف شاهين رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه النقباء أشرف الصوالحي ومحمد جبر وعمرو أمير ومصطفى جميل، ودلت تحريات فريق البحث أن المجني عليه تزوج حديثًا من "نورا . م . ع" 20 عامًا ربة منزل، وترك زوجته السابقة بمنزلهما بحلوان بالقاهرة، واستأجر مزرعة مساحتها 10 أفدنة بمنطقة سامي سعد دائرة المركز، ويقيم فيها مع زوجته الجديدة.

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وأكدت تحريات فريق البحث، عقب الاستماع إلى أقوال الزوجة الجديدة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته المتهمة "عايدة . ع .ع" 32 عامًا مقيمة بحلوان بالقاهرة، وأشارت التحريات إلى أن المتهمة حضرت إلى مزرعة المجني عليه وبرفقتها نجلها "احمد . ا .ف" 17 سنة، سائق توك توك مقيم نفس عنوان والدته، وأحضرت معها سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" للانتقام من الزوج عقب علمها بزواجه من أخرى وتركه المنزل منذ ما يقرب من عام.

تمكن فريق البحث من القبض على المتهمة ونجلها قبل هروبهما من موقع الجريمة، وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، اعترفت بقيامها بقتل زوجها انتقامًا وثأرًا لكرامتها، بسبب زواجه عليها وأرشدت عن السلاح المستخدم في الجريمة و4 طلقات من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهمين والسلاح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.