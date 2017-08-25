وزير القوى العاملة يتابع حالة مصاب مصري تشاجر مع صاحب العمل باليونان

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زار المستشار أشرف فؤاد، رئيس مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأثينا - اليونان، عامل ونش على مركب صيد شنشلا اصيب بكسر مضاعف فى الساق اليسرى، ويرقد بمستشفى تزانيو بمنطقة "بريا"، للوقوف على حالته وأسباب الإصابة، وتوعيته بحقوقه العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا للقانون اليوناني.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد كلف المستشار العمالى بأثينا، بمتابعة حالة العامل المصاب وتوعيته بحقوقه العمالية، وإبلاغه تمنياته بالشفاء العاجل.

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وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالى باليونان أشرف فؤاد، أشار فيه إلى أنه قام بزيارة العامل المصاب وكانت الإصابة عبارة عن كسر مضاعف بالساق اليسرى مع عملية تركيب شريحة معدنية، منوها إلى الإصابة جاءت نتيجة شجار بين العامل وصاحب المركب وابنه، مما أدى إلى هذه الإصابة التى من الممكن أن تترك له عاهة مستديمة.

وأكد المستشار العمالى للعامل المصاب وقوف مكتب التمثيل العمالى معه للمطالبة بكل حقوقه القانونية سواء فى التعويض أو رفع قضية وتوكيل محامي له.