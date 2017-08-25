محافظ القاهرة: التوسع في «شارع مصر» لتجميع مشروعات الشباب

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أكد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد نجاح مشروع "شارع مصر" في منطقة النزهة والذي قامت محافظة القاهرة بتنفيذه بناء على مقترح هيئة الرقابة الإدارية، وأشرفت عليه منذ بدايته.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الجمعة- إن ذلك يأتي تحقيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية الشباب ومشروعاتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم دون الإخلال بالقانون بتوفير مساحة أراضي فضاء وإعدادها لتجميعهم بمكان لائق جاذب للراغبين في الشراء، مع تحقيق كافة عوامل الأمان لهم ولروادهم بعدم الاعتراض وكذلك توافر اشتراطات الحماية المدنية بالموقع مع توفير أماكن ومقاعد للجلوس ودورات مياه لائقة بالإضافة لأماكن مخصصة لعرض المشغولات اليدوية والحرفية، مع إنشاء مسرح صغير لعرض مواهب الشباب الفنية والأدبية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم عناصر من التخطيط العمراني والأملاك والإسكان والنظافة مع رئيس الحي المعنى لدراسة المواقع الجديدة المختارة بمعرفة رؤساء الأحياء، وهى غالباَ مساحات أراضى أملاك دولة أو ضوائع تنظيم بأحياء شرق مدينة نصر والمعادى ومصر الجديدة والبساتين لعمل الرفع المساحي لها، واختيار المناسب منها على أن لا تسبب أي إزعاج أو إعاقة مرورية بهدف التوسع في المشروع وتكراره.

وأعلن المحافظ أنه جارى حاليا إنشاء امتداد لشارع مصر بالنزهة مجاور للمشروع الأول كمرحلة ثانية، وكذلك موقع مناسب بشارع المفتشين بمصر الجديدة.

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وأضاف المحافظ أنه على الشباب الراغب في المشاركة بهذه المشروعات أن يكون من أبناء القاهرة، وليس له عمل آخر، وأن يتقدم بمشروعه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدراسته، مع إمكانية تقديم المساعدة اللازمة له وحصوله على خطاب يتوجه به إلى الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، بالإضافة إلى بعض الأوراق المطلوبة كصورة البطاقة والشهادة الصحية وخلافه، للحصول على فرص إشراكه في أحد المشروعات الجاري تنفيذها مع مراعاة إقامة الشاب وقربه من موقع المشروع.

ولفت إلى أن الشباب بالمشروع رحبوا بمقترح الرقابة الإدارية بأن يتم سداد مبلغ 1200 جنيهاَ شهرياَ مقابل الوقوف بالشارع، بالإضافة إلى 250 جنيهاَ قيمة استهلاك المرافق من مياه وكهرباء وصيانة للموقع.

ووجه المحافظ القائمين على المشروع بضرورة مراعاة التنوع في المشروعات والأنشطة المقدمة، مع مراعاة توفير نسبة مساحة داخل كل شارع لعرض منتجات الشباب اليدوية والفنية والحرفية.