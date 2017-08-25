عضو غرفة الشركات: نحتاج لآليات جديدة في الترويج السياحي بالسوق العربي

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طالب أشرف وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، والمرشح لعضوية مجلس الإدارة في الانتخابات المزمع عقدها 10 سبتمبر المقبل، بتكثيف الجهود لجذب الحركة السياحية من السوق العربي، مشيرا إلى أهمية وضع أطر وآليات ترويجية تتم دراستها بشكل علمي، ودراسات سوق حقيقية يشارك بها رجال الصناعة، بما يهدف لإزالة كافة المعوقات وأهمها تفعيل تأشيرة المقيمين بالدول العربية من الجنسيات الآخرى.

وقال وحيد، في تصريحات صحفية، إن السياحة العربية تشمل فئتي الشباب والأسرة، ولكل منهما أسلوب في التسويق له وإقناعه، موضحا أن السائح العربي كان يهتم في السابق بحضور الحفلات والفعاليات الفنية المصرية، والمسارح، والتنزه مع الأسرة، ولكن مع التقدم الكبير الذي شهده العالم في السنوات الأخيرة، بات للسائح أهداف آخرى، ونقاط جذب تختلف عن مجرد الحفلات الفنية والمتنزهات، كما أصبحت اتجاهات السفر مختلفة بالنسبة له خاصة مع ظهور مقاصد جديدة ذات طبيعة جاذبة.

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وتابع: «علينا التفكير بشكل مختلف، وتسويق مقاصد مثل الغردقة والساحل الشمالي باعتبارها تلبي احتياجات الجميع سواء الشباب أو الأسرة، وعلينا أيضا البحث عن أدوات يمكن من خلالها الوصول لهذه الشريحة خاصة في ظل نمو حركة التسويق الإلكتروني، وتغير توجهات السائحين العرب»، لافتا إلى أن مصر بحاجة إلى إعادة رسم الصورة الذهنية الإيجابية عنها في الخارج، ضمن إطار يركز على مقاصد التنزه، كما تحتاج إلى برامج تدريب للعاملين في صناعة السياحة بكافة فئاتها، مع وضع خطط جديدة للترويج تراعي التكامل بين الفنادق والشركات والطيران لتقديم منتج متكامل يعمل على جذب الحركة السياحية التي تصب في صالح الدولة من خلال توفير مزيد من فرص العمل، وتنعش الاقتصاد.

وطالب وحيد، بالبحث عن آليات جديدة لوقف هروب العمالة الماهرة والمدربة من القطاع ودراسة أسباب تراجع الإقبال على كليات السياحة والفنادق التي كانت بالأمس في مصاف كليات القمة، وهو ما يدفعنا للبحث عن طرق جديدة لإعادة الأمل لتلك الصناعة الهامة.