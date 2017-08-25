أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عضو غرفة الشركات: نحتاج لآليات جديدة في الترويج السياحي بالسوق العربي

Google+ Print
عضو غرفة الشركات: نحتاج لآليات جديدة في الترويج السياحي بالسوق العربي عضو غرفة الشركات: نحتاج لآليات جديدة في الترويج السياحي بالسوق العربي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب أشرف وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، والمرشح لعضوية مجلس الإدارة في الانتخابات المزمع عقدها 10 سبتمبر المقبل، بتكثيف الجهود لجذب الحركة السياحية من السوق العربي، مشيرا إلى أهمية وضع أطر وآليات ترويجية تتم دراستها بشكل علمي، ودراسات سوق حقيقية يشارك بها رجال الصناعة، بما يهدف لإزالة كافة المعوقات وأهمها تفعيل تأشيرة المقيمين بالدول العربية من الجنسيات الآخرى.

وقال وحيد، في تصريحات صحفية، إن السياحة العربية تشمل فئتي الشباب والأسرة، ولكل منهما أسلوب في التسويق له وإقناعه، موضحا أن السائح العربي كان يهتم في السابق بحضور الحفلات والفعاليات الفنية المصرية، والمسارح، والتنزه مع الأسرة، ولكن مع التقدم الكبير الذي شهده العالم في السنوات الأخيرة، بات للسائح أهداف آخرى، ونقاط جذب تختلف عن مجرد الحفلات الفنية والمتنزهات، كما أصبحت اتجاهات السفر مختلفة بالنسبة له خاصة مع ظهور مقاصد جديدة ذات طبيعة جاذبة.

شاهد أيضا

وتابع: «علينا التفكير بشكل مختلف، وتسويق مقاصد مثل الغردقة والساحل الشمالي باعتبارها تلبي احتياجات الجميع سواء الشباب أو الأسرة، وعلينا أيضا البحث عن أدوات يمكن من خلالها الوصول لهذه الشريحة خاصة في ظل نمو حركة التسويق الإلكتروني، وتغير توجهات السائحين العرب»، لافتا إلى أن بحاجة إلى إعادة رسم الصورة الذهنية الإيجابية عنها في الخارج، ضمن إطار يركز على مقاصد التنزه، كما تحتاج إلى برامج تدريب للعاملين في صناعة السياحة بكافة فئاتها، مع وضع خطط جديدة للترويج تراعي التكامل بين الفنادق والشركات والطيران لتقديم منتج متكامل يعمل على جذب الحركة السياحية التي تصب في صالح الدولة من خلال توفير مزيد من فرص العمل، وتنعش الاقتصاد.

وطالب وحيد، بالبحث عن آليات جديدة لوقف هروب العمالة الماهرة والمدربة من القطاع ودراسة أسباب تراجع الإقبال على كليات السياحة والفنادق التي كانت بالأمس في مصاف كليات القمة، وهو ما يدفعنا للبحث عن طرق جديدة لإعادة الأمل لتلك الصناعة الهامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

كوبليه لم تسمعه في ألبوم عمرو دياب الجديد.. استمع إليه فقط وحصريا في " #الجمعة_في_مصر"

كوبليه لم تسمعه في ألبوم عمرو دياب الجديد.. استمع إليه فقط وحصريا في " #الجمعة_في_مصر"

عمرو مصطفى يكشف كواليس أغنية "برج الحوت" #الجمعة_في_مصر

عمرو مصطفى يكشف كواليس أغنية "برج الحوت" #الجمعة_في_مصر

طعام إيراني بنفس مصري في "مشروع مطعم"

طعام إيراني بنفس مصري في "مشروع مطعم"