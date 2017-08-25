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الذهب يتراجع وعيار 21 يسجل 629 جنيها

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الذهب يتراجع وعيار 21 يسجل 629 جنيها الذهب يتراجع وعيار 21 يسجل 629 جنيها

التحرير

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شهدت الذهب، اليوم، تراجعا نظراً لإنخفاض أسعار الأوقية عالميًّا واستقرار الدولار محليًّا.

من جانبه، قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف، إن عيار 21 سجل، اليوم، نحو 629 جنيهًا للجرام، مقابل 633 جنيهًا أمس.

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وأوضح أمين، فى تصريحات له اليوم، أن عيار 18 بلغ نحو 539 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 720 جنيهًا للجرام مقابل 723 جنيه أمس.

فيما انخفض الجنيه الذهب ليسجل 5040 جنيهًا بدلًا من 5063 جنيهًا أمس، وتراجعت الاوقية لتسجل 1285 دولارًا بدلًا من 1288دولارًا أمس.

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التحرير

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