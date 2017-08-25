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السفارة الألمانية في بكين تنتقد محاكمة محام حقوقي صيني

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مصراوي Masrawy

السفارة الألمانية في بكين تنتقد محاكمة محام حقوقي صيني

01:18 م الجمعة 25 أغسطس 2017

السفارة الألمانية في بكين تنتقد محاكمة محام حقوقي صيني

بكين - (د ب أ):

انتقدت السفارة الألمانية في بكين ظروف محاكمة المحامي الحقوقي الصيني الشهير، يانج تيانيونج.

وقال السفير الألماني في بكين، ميشائيل كلاوس، اليوم الجمعة: "يساورنا قلق من عدم تواصل يانج تيانيونج مع محاميه الذي كلفه للدفاع عنه خلال إجراءات المحاكمة، ومن أنه تم على ما يبدو إصدار حكم مسبق ضده عبر "اعتراف" نُشر في وسائل إعلام صينية قبل بدء المحاكمة .. توفير إجراءات محاكمة عادلة لم يعد ممكنا في ظل هذه الظروف".

ودعا كلاوس إلى إجراء محاكمة "وفقا لمبادئ سيادة القانون وبمراعاة اتفاقيات ذلك صلة بالمحاكمة".

يذكر أن يانج تيانيونج مثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء الماضي بتهمة "التحريض على تقويض سلطات الدولة". وانتهت المحاكمة ،التي تجرى في إقليم هونان وسط الصين، عقب نحو أربع ساعات من بدئها. واعترف المحامي الحقوق بأنه مذنب في ضوء الاتهام الموجه ضده، ليصير بذلك مهددا بالسجن. ولم يتضح بعد موعد النطق بالحكم.

وتتابع ألمانيا واقعة المحامي الحقوقي باهتمام كبير. وكان يانج تيانيونج التقى في بكين من قبل المستشارة أنجيلا ميركل، بالإضافة إلى ووزير الاقتصاد السابق ووزير الخارجية الألماني الحالي زيجمار جابريل في نوفمبر الماضي، لإطلاعهما على الأوضاع المتوترة لحقوق الإنسان في الصين خلال زيارتهما.

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