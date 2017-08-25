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البيئة: حي الأسمرات يشارك في الحفاظ على طبقة الأوزون

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مصراوي Masrawy

البيئة: حي الأسمرات يشارك في الحفاظ على طبقة الأوزون

01:11 م الجمعة 25 أغسطس 2017

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كتبت - مادي غيث:

عقدت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون، ورشة عمل لـ50 طفلا من سكان حي الأسمرات، وذلك بمدرسة (تحيا ) لتوعية المشاركين بأهمية الحفاظ على طبقة الأوزون لحماية كوكب الأرض، وذلك بالتعاون مع مجلة نور الصادرة عن منظمة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف في إطار احتفالات وزارة البيئة باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون.

تضمنت الورشة قيام الأطفال برسم عدد من اللوحات الفنية التي تعبر عن دور الإنسان في الحفاظ على طبقة الأوزون التي تحمي جميع الكائنات الحية على كوكب الأرض من الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن زيادة معدلات الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس بسبب ثقب الأوزون، وقد تم خلال الورشة توزيع كراسات رسم وعلب ألوان على الأطفال المشاركين.

كما قامت وحدة الأوزون بتجميع رسومات الأطفال لتقيمها من اللجنة الخاصة بتقييم الأعمال الفنية بمسابقة الأوزون لتحديد أفضل الأعمال وتكريمهم في احتفالية اليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون التي ستقام يوم 19 سبتمبر القادم ومنحهم جوائز مالية، وستقوم الوحدة بعقد ورشة عمل تثقيفية مماثلة للأطفال بالمركز القومي لثقافة الطفل.

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مصراوي Masrawy

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