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رئيسة وزراء تايلاند تسافر إلى سنغافورة هربا من المحاكمة

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مصراوي Masrawy

رئيسة وزراء تايلاند تسافر إلى سنغافورة هربا من المحاكمة

01:00 م الجمعة 25 أغسطس 2017

رئيسة وزراء تايلاند تسافر إلى سنغافورة هربا من المحاكمة

رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا

القاهرة- (مصراوي):

قال مؤيدو رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا إنها انتقلت إلى سنغافورة هربا من محاكمتها، بعد تخلفها عن حضور جلسة محاكمتها اليوم، الجمعة، وهذا بحسب ما تداولته تقارير إعلامية.

أصبحت شيناواترا أول امرأة تتولى رئاسة وزراء تايلاند في عام 2011. وتواجه احتمالات السجن لمدة تصل إلى عشرة سنوات في حال إدانتها باتهامات التقصير والإهمال.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن المحكمة أرجأت إصدار حكمها بحق شيناواترا إلى السابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل، لعدم تمكنها من حضور جلسة محاكمتها بدعوى أنها مريضة.

كما أشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أن المحكمة لا تصدق أنها مريضة بالفعل. وأخبر أحد العاملين معها وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أنها قد تكون وصلت إلى سنغافورة.

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مصراوي Masrawy

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