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مصادر يمنية: مقتل 14 مدنيا في قصف للتحالف غرب صنعاء

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مصراوي Masrawy

مصادر يمنية: مقتل 14 مدنيا في قصف للتحالف غرب صنعاء

12:58 م الجمعة 25 أغسطس 2017

مصادر يمنية: مقتل 14 مدنيا في قصف للتحالف غرب صنعاء

مقتل 14 مدنيا في قصف للتحالف غرب صنعاء

صنعاء- (د ب أ):

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الجمعة، بمقتل 14 مدنيا وإصابة 21 بجروح في قصف جوي شنته مقاتلات التحالف العربي في العاصمة صنعاء.

وقال المصدر، طالباً عدم ذكر اسمه لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن 14 مدنيا قتلوا، بينهم ستة أطفال وامرأتان، وأصيب 21 بجروح ،معظمها خطرة في قصف استهدف حيا سكنيا في منطقة فج عطان، غربي العاصمة صنعاء.

وأكد شهود عيان لـ(د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف شنت غارتين جويتين قصفتا منزلين في منطقة عطان، القريبة من ألوية الصواريخ، غرب صنعاء، ما أدى إلى تدمير المنزلين بشكل كامل مع سقوط قتلى وجرحى مدنيين.

وبحسب المصادر، فإن طيران التحالف قصف المنطقة بعد تحليق مكثف استمر لساعات.

ودعت الأمم المتحدة إلى تحقيق شامل في الغارة التي أسفرت عن مقتل مدنيين، داعية أطراف الصراع إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

وحتى الان لم تصدر قوات التحالف أي تصريح حول ذلك.

ومنذ أكثر من عامين توجه قوات التحالف العربي، بقيادة ، ضربات جوية ضد مواقع الحوثيين والقوات الموالية لهم في اليمن، إلا أن بعض الغارات تسببت بمقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين.

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مصراوي Masrawy

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