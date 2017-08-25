ضبط أدوية مجهولة المصدر وتحرير 4 محاضر بصيدليات مخالفة بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

شن فريق التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور محمد سلام حملة للمرور على الصيدليات والمستشفيات الخاصة بمدينة السادات.

وأسفر المرور عن تحرير 4 محاضر لصيدليات مخالفة، لعدم وجود مدير، بالإضافة إلى ضبط أدوية مجهولة المصدر في 8 صيدليات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة بالمخالفات لاتخاذ اللازم.