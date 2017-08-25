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ضبط أدوية مجهولة المصدر وتحرير 4 محاضر بصيدليات مخالفة بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

ضبط أدوية مجهولة المصدر وتحرير 4 محاضر بصيدليات مخالفة بالمنوفية

01:01 م الجمعة 25 أغسطس 2017

ضبط أدوية مجهولة المصدر وتحرير 4 محاضر بصيدليات مخالفة بالمنوفية

أدوية مجهولة المصدر

المنوفية - مروة فاضل:

شن فريق التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور محمد سلام حملة للمرور على الصيدليات والمستشفيات الخاصة بمدينة السادات.

وأسفر المرور عن تحرير 4 محاضر لصيدليات مخالفة، لعدم وجود مدير، بالإضافة إلى ضبط أدوية مجهولة المصدر في 8 صيدليات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة بالمخالفات لاتخاذ اللازم.

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مصراوي Masrawy

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