ضبط أدوية مجهولة المصدر وتحرير 4 محاضر بصيدليات مخالفة بالمنوفية
ضبط أدوية مجهولة المصدر وتحرير 4 محاضر بصيدليات مخالفة بالمنوفية
01:01 م الجمعة 25 أغسطس 2017
أدوية مجهولة المصدر
المنوفية - مروة فاضل:
شن فريق التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور محمد سلام حملة للمرور على الصيدليات والمستشفيات الخاصة بمدينة السادات.
وأسفر المرور عن تحرير 4 محاضر لصيدليات مخالفة، لعدم وجود مدير، بالإضافة إلى ضبط أدوية مجهولة المصدر في 8 صيدليات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة بالمخالفات لاتخاذ اللازم.
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