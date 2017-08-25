القبض على "نشال السكة الحديد" سرق حقيبة راكبة بمحطة رمسيس

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث قسم مكافحة جرائم النشل التابع لشرطة النقل والمواصلات، القبض على عاطل، متلبساً بسرقة حقيبة سفر خاصة بفتاة بمحطة سكك حديد رمسيس، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وضبط الأمن المدعو "ف ن س"، 26 سنة، متلبساً بسرقة متعلقات فتاة "أسماء ج"، 18 سنة، أثناء وجودها بمحطة سكك حديد القاهرة في انتظار القطار.

وأمام رجال المباحث أقر المتهم بارتكابه الواقعة، وأنه تخصص في سرقة متعلقات الركاب، وأمر اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.