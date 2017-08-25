العثور على جثة ثمانيني بشارع عماد الدين وسط القاهرة
العثور على جثة ثمانيني بشارع عماد الدين وسط القاهرة
12:52 م الجمعة 25 أغسطس 2017
ارشيفية
كتب – فتحي سليمان:
عثرت الخدمات الأمنية فجر ليل أمس على جثة ثمانيني مُلقاة على حافة رصيف شارع عماد الدين بوسط القاهرة دون وجود إصابات أو جروح بها.
وقال مصدر أمنى إن الخدمات الأمنية التابعة لقسم شرطة الأزبكية نقلت الجثة إلى مشرحة النيابة لمعرفة تقرير مفتش الصحة والطب الشرعي حول الجثة وكذلك التأكد من وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.
وأوضح المصدر أن الجثة لشخص ثمانيني يُدعى "عارف.م" وغير معلوم باقي بياناته.
تحرر محضر بالواقعة، وامر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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