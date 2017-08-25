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ضبط 7 أطنان دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

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مصراوي Masrawy

ضبط 7 أطنان دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

01:05 م الجمعة 25 أغسطس 2017

ضبط 7 أطنان دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

الدقيق المضبوط

الفيوم – حسين فتحي:

ضبطت مباحث بالفيوم، سيارة نقل محملة بـ7 أطنان من الدقيق البلدي المدعم، قبل بيعه لعدد من محلات المخبوزات والحلويات.

ووردت معلومات للواء خالد شلبي، رئيس مباحث التموين بالفيوم، تفيد بقيام "خ. م. خ" 46 عامًا، سائق، مقيم بقرية الروبيات بمركز طامية.

وفي كمين قاده العقيد محمد إلهامي أبو القاسم رئيس مباحث التموين بالمحافظة، ضبطت السيارة رقم" 26004 نقل فيوم"، وهي تحمل "7 أطنان" دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، بغرض بيعه في السوق السوداء، وتم التحفظ على السيارة وتحريز المضبوطات وتحرر المحضر رقم 21439 جنح مركز طامية لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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