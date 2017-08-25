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برلماني سكندري: إدراج 5 مدارس جديدة لخدمة أهالي العامرية وبرج العرب

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مصراوي Masrawy

برلماني سكندري: إدراج 5 مدارس جديدة لخدمة أهالي العامرية وبرج العرب

01:01 م الجمعة 25 أغسطس 2017

برلماني سكندري: إدراج 5 مدارس جديدة لخدمة أهالي العامرية وبرج العرب

رزق راغب ضيف الله عضو مجلس النواب

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن البرلماني رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية في الإسكندرية، الموافقة على طلبات إدراج 4 مدارس جديدة وتوسعة بمدرسة أخرى في 4 قرى بغربي المحافظة لخدمة أهالي العامرية وبرج العرب.

وأضاف في تصريح صحفي له الجمعة، إن الطلبات شملت إقامة مدرسة تعليم أساسي بنجع كاتب، ومدرسة حملت اسم البصرة الثانوية الصناعية، بقرية البصرة، ومدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي بقرية عرابي، بالإضافة إلى إنشاء 10 فصول إعدادية في قرية العراق وفتح فصلين للثانوية العامة بمدرسة الفرسان في قرية أبو مسعود.

وأشار إلى أن الموافقة تمت بالتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد عبدالكريم، وبالتعاون مع جهاز حماية أملاك الدولة و التخطيط العمرانى وأحياء العامرية أول وثان، مبينا أن الإجراءات تمت بعد التواصل مع أهالي القرى لحل مشاكلهم واجتماعات مع اللجان المختصة للمعاينة الميدانية لمواقع الإنشاء والتطوير التعليمية.

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