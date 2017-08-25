وزير الأوقاف: إحلال وتجديد 1205 مساجد بتكلفة 96 مليون جنيه بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تسابق الزمن لإحلال وتجديد المساجد، بما يليق بالحضارة العريقة الإسلامة والمصرية، مشيرًا إلى أنه جرى إحلال وتجديد 1205 مساجد بتكلفة 96 مليون جنيه بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه تبرعات.

واضاف الوزير أنه سيجرى منذ منتصف سبتمر المقبل، ترميم 20 مسجدًا كل أسبوع، من المساجد التي تم إحلاها، مشيرًا إلى أن الوزارة عاشت العام الأسود في عهد الإخوان، حيث وصل إحلال وتجديد المساجد إلى صفر.

وأوضح الوزير، أنه يحرص بصفة مستمرة على تحسين وضع الأئمة، حيث تم رصد 112 مليون جنيه، في عيدي الفطر والأضحى بمعدل 300 جنيه كل عيد لكل إمام.