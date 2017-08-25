غدا.. فصل التيار عن محطة محولات كهرباء "الخطارة" بالشرقية
غدا.. فصل التيار عن محطة محولات كهرباء "الخطارة" بالشرقية
12:59 م الجمعة 25 أغسطس 2017
ارشيفية
الشرقية – فاطمة الديب:
أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بشمال محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، فصل التيار عن محطة محولات "الخطارة" بصورة كلية، غدًا السبت؛ لإجراء أعمال صيانة بالمحطة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه سوف يتم فصل التغذية الكهربية عن محطة مياه فاقوس الرئيسية، من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 9 صباح غدًا السبت.
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