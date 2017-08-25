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غدا.. فصل التيار عن محطة محولات كهرباء "الخطارة" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

غدا.. فصل التيار عن محطة محولات كهرباء "الخطارة" بالشرقية

12:59 م الجمعة 25 أغسطس 2017

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بشمال محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، فصل التيار عن محطة محولات "الخطارة" بصورة كلية، غدًا السبت؛ لإجراء أعمال صيانة بالمحطة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه سوف يتم فصل التغذية الكهربية عن محطة مياه فاقوس الرئيسية، من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 9 صباح غدًا السبت.

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