تشغيل قطار جديد لأول مرة على خط الصعيد.. سعر موحد للتذاكر وعربة "Top Vip"

كتب- عبد الله قدري:

أعلن المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، عن بداية تشغيل قطار نوم سياحي فاخر مطور على خط القاهرة أسوان خلال الفترة من 26 الى 29 أغسطس 2017 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال أبو هرجة في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إن هذا القطار يتم تشغيله لأول مرة بعد تطويره الشامل بالتعاون ببن مصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع وورش السكك الحديدية.

من جانبه، أوضح اللواء محمد نصر الله رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لعربات النوم والخدمات الفندقية، أن القطار يتحرك من محطة الجيزة الساعة السادسة وربع مساء ويصل محطة أسوان في السادسة ونصف صباحا وذلك بهدف تقديم خدمات جديدة مميزة لأهالي الصعيد والقطار مزود بعربة جلوس Top VIP .

في السياق، ذاته أعلنت الشركة الوطنية لعربات النوم تفاصيل حجز تذاكر القطار، حيث يكون سعر التذكرة موحد ٤٠٠ جنيه للمصريين و 40 دولار للأجانب على أن يكون السعر شامل وجبتي العشاء والإفطار.