استعدادا لموسم الشتاء.. محافظ الإسكندرية يجتمع بلجنة مجابهة السيول والأمطار

الإسكندرية - محمد عامر:

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع لجنة الطوارئ والأزمات بشأن استعدادات المحافظة لمجابهة السيول والأمطار موسم الشتاء المقبل، لمناقشة ما تم من استعدادات كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وخطط الطوارئ العاجلة لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار، وكذا الموقف النهائي لمشروعات الخطة العاجلة للصرف الصحي.

حضر الاجتماع كلًا من الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ووكيل وزارة الري والموارد المائية ومدير مديرية الثروة السمكية ورؤساء شركات الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية وجميع الجهات المعنية.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على متابعة جاهزية الأحياء وكافة الجهات المعنية، ومراجعة جميع المعدات والآليات لاستقبال موسم الشتاء، وكلف بعمل خطة بمواعيد محددة لمعاينة استعدادات جميع الأجهزة المختصة علي الواقع، كما كلف رؤساء الأحياء بتحديد الأماكن والنقاط الهامة خلال موسم النوات والخطة العاجلة التي يجب اتباعها لتجنب حدوث أي مشكلات، مؤكدًا أن تلك الاستعدادات من أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة.

وأكد سلطان ضرورة وضع سيناريوهات عدة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي تراكمات لأمطار محتملة، مشددًا على جميع الجهات المختصة بسرعة التحرك والاستجابة السريعة في حالة وجود أي تجمعات لمياه الأمطار، وأشار إلى أنه خلال الفترة القادم سيتم عمل نموذج محاكاة لخطة الطوارئ لمواجهة أزمة النوات على الواقع للتأكد من مدى الجاهزية والاستعداد والخطوات المتبعة للتعامل مع كثافات الأمطار المحتملة.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع آلية لمتابعة تطهير الشنايش بصورة مستمرة على مستوى اﻷحياء، مكلفًا الرصد البيئي بعمل حملات لمتابعة خطة تطهير الشنايش بالتنسيق مع الأحياء وشركة نهضة مصر لرفع الأتربة بجوار الشنايش بصفة مستمرة لعدم انسدادها، وكذا المتابعة المستمرة للمصبات على الكورنيش طوال الوقت للتأكد من استعدادها الدائم، ومراجعة محطات الرفع والطلمبات ومولدات الكهرباء.