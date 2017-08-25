أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

استعدادا لموسم الشتاء.. محافظ الإسكندرية يجتمع بلجنة مجابهة السيول والأمطار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استعدادا لموسم الشتاء.. محافظ الإسكندرية يجتمع بلجنة مجابهة السيول والأمطار

12:55 م الجمعة 25 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    df6b08ea5d.jpg

  • عرض 4 صورة

    d536b6799c.jpg

  • عرض 4 صورة

    0968eb2284.jpg

  • عرض 4 صورة

    40db45624b.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. بروتوكول تعاون لتهيئة شوارع الأقصر لاستقبال وجذب السائحين المعاقين

الألبوم التالى

بالصور.. بروتوكول تعاون لتهيئة شوارع الأقصر لاستقبال وجذب السائحين

الإسكندرية - محمد عامر:

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع لجنة الطوارئ والأزمات بشأن استعدادات المحافظة لمجابهة السيول والأمطار موسم الشتاء المقبل، لمناقشة ما تم من استعدادات كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وخطط الطوارئ العاجلة لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار، وكذا الموقف النهائي لمشروعات الخطة العاجلة للصرف الصحي.

حضر الاجتماع كلًا من الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ووكيل وزارة الري والموارد المائية ومدير مديرية الثروة السمكية ورؤساء شركات الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية وجميع الجهات المعنية.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على متابعة جاهزية الأحياء وكافة الجهات المعنية، ومراجعة جميع المعدات والآليات لاستقبال موسم الشتاء، وكلف بعمل خطة بمواعيد محددة لمعاينة استعدادات جميع الأجهزة المختصة علي الواقع، كما كلف رؤساء الأحياء بتحديد الأماكن والنقاط الهامة خلال موسم النوات والخطة العاجلة التي يجب اتباعها لتجنب حدوث أي مشكلات، مؤكدًا أن تلك الاستعدادات من أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة.

وأكد سلطان ضرورة وضع سيناريوهات عدة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي تراكمات لأمطار محتملة، مشددًا على جميع الجهات المختصة بسرعة التحرك والاستجابة السريعة في حالة وجود أي تجمعات لمياه الأمطار، وأشار إلى أنه خلال الفترة القادم سيتم عمل نموذج محاكاة لخطة الطوارئ لمواجهة أزمة النوات على الواقع للتأكد من مدى الجاهزية والاستعداد والخطوات المتبعة للتعامل مع كثافات الأمطار المحتملة.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع آلية لمتابعة تطهير الشنايش بصورة مستمرة على مستوى اﻷحياء، مكلفًا الرصد البيئي بعمل حملات لمتابعة خطة تطهير الشنايش بالتنسيق مع الأحياء وشركة نهضة لرفع الأتربة بجوار الشنايش بصفة مستمرة لعدم انسدادها، وكذا المتابعة المستمرة للمصبات على الكورنيش طوال الوقت للتأكد من استعدادها الدائم، ومراجعة محطات الرفع والطلمبات ومولدات الكهرباء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إغلاق مطعم شهير عقب تسمم 29 شخصا في الإسكندرية

    أخبار

  • "الصحة" ومحافظة الإسكندرية يبحثان تفعيل مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم

    أخبار

  • لتنفيذ محور المحمودية.. محافظ الإسكندرية يوقع برتوكول تعاون مع المنطقة

    أخبار

  • بالأسماء.. تسمم 18 شخصًا تناولوا وجبات فاسدة من مطعم شهير بالإسكندرية

    أخبار

إعلان

4c81e081fa.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

كوبليه لم تسمعه في ألبوم عمرو دياب الجديد.. استمع إليه فقط وحصريا في " #الجمعة_في_مصر"

كوبليه لم تسمعه في ألبوم عمرو دياب الجديد.. استمع إليه فقط وحصريا في " #الجمعة_في_مصر"

عمرو مصطفى يكشف كواليس أغنية "برج الحوت" #الجمعة_في_مصر

عمرو مصطفى يكشف كواليس أغنية "برج الحوت" #الجمعة_في_مصر

طعام إيراني بنفس مصري في "مشروع مطعم"

طعام إيراني بنفس مصري في "مشروع مطعم"