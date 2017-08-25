تقنيات مبتكرة للتأكد من سلامة أوضاع الأطفال داخل السيارة

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انصاعت العديد من الشركات العالمية لصناعة السيارات، لتنبيهات بعض الحكومات والكيانات الإقليمية بشأن وضع الأطفال في المقاعد الخلفية.

وبحسب موقع "ماين بابليك"، فإن بعض الشركات المتخصصة في السيارات ابتكرت تقنيات لتذكير المستخدمين بضرورة وضع أطفالهم على المقاعد الخلفية المخصصة لهم، استجابة لعوامل الأمان والسلامة المنصوص عليها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا.

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وعدلت بعض الشركات العالمية الأخرى تقنيات الأمان بشأن الأطفال، بحيث لا تسير المركبات دون التأكد من سلامة أوضاعهم داخل السيارة.