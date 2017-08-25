«فورد» تلجأ للصين من أجل المنافسة في الإصدارات الكهربائية

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أعلنت شركة "فورد" الأمريكية، أنها بصدد التعاون مع إحدى الشركات الصينية لإنتاج سيارات كهربائية خالصة في الأسواق الآسيوية المعروفة بعشقها لهذا الطراز.

ووفقًا لموقع "تيك كرانش"، فإن الشركة الأمريكية ترغب في استغلال القدرات الصينية بتصنيع البطاريات الخاصة بتشغيل مركبات كهربائية خالصة، وهو المجال الفني الأكثر شهرة في صناعة السيارات الصينية.

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تأتي تلك الإجراءات ضمن الخطة التسويقية والإنتاجية لـ"فورد"، والتي ترغب في استغلال ارتفاع الطلب على الإصدارات الكهربائية الخالصة والهجين في الأسواق الآسيوية خلال الفترة الماضية.