بالصور.. بروتوكول تعاون لتهيئة شوارع الأقصر لاستقبال وجذب السائحين المعاقين

الأقصر - محمد محروس:

وقعت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بروتوكول تعاون مع مؤسسة "حلم وعزيمة لذوي القدرات" للبدء في تنفيذ مشروع "انطلق" من خلال وضع برنامج تطوير متكامل يستهدف جعل المحافظة، الأكثر إتاحة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، ومقصدًا سياحيًا مستعدًا لاستقبال وجذب السائحين من ذوي الإعاقة وكبار السن.

ويهدف البروتوكول لتهيئة عدد من الشوارع والمزارات السياحية بالمحافظة، لتكون مؤهلة لحركة ذوي الإعاقة من خلال تصميمات هندسية للمداخل والمخارج في المزارات السياحية التي سيتم اختيارها، وكذلك الشوارع بحيث يتم تجهيزها بعمل حارات ومسارات مخصصة لحركة سير ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من السير في الشارع بكل سهولة وزيارة المقاصد السياحية بالمحافظة دون عوائق.

وقالت أمنة الساعي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "حلم" إن مشروع "انطلق" والذي سيتم تطبيقه في محافظة الأقصر هو أحد مشروعات المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة "فودافون مصر" لتنمية المجتمع، ويهدف المشروع لجعل محافظة الأقصر، أكثر إتاحة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى جعلها أكثر استعدادًا لاستقبال وجذب السائحين من ذوي الإعاقة وكبار السن عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقات الهواتف الذاكية وموقع إلكتروني يستهدف إدراج أكبر عدد ممكن من الأماكن لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة من تحديد مدى إتاحة المكان لاستقبالهم.

وأعلنت بدء تطبيق تجربة تهيئة وإتاحة الشوارع لذوي الإعاقة في شارعي التليفزيون وخالد بن الوليد بمدينة الأقصر بالإضافة إلى تجهيز عدد من المزارات السياحية المستهدفة مثل معبدي الأقصر والكرنك ومتحف الأقصر وجعلهم أكثر استعدادًا لاستقبال ذوي الإعاقة عبر تهيئة نقاط وأماكن الوصول وتجهيز مسارات السير، وتعديل المنحدرات الخاصة بهذه المناطق، وتهيئة محتوى العروض الثقافية وأهمها الصوت والضوء ليكون مفهومًا لذوي الإعاقة السمعية أو البصرية من خلال تجهيز خرائط ومجسمات مخصصة لهم.

وأشار اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر إلى أهمية تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع من خلال تهيئة الشوارع والمزارات السياحية لهم بالإضافة إلى الإتاحة الفكرية من خلال رفع الوعي بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة والإتاحة الحركية بعمل تصميمات هندسية تسهل لهم حركة السير والمرور.