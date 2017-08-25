"دعم مصر" يشيد بأول اجتماع لـ"القومي لمواجهة الإرهاب" برئاسة السيسي

كتب - أحمد علي:

أكد ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس الائتلاف، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته لأول اجتماع للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر وعضو مجلس النواب في بيان الجمعة، أنه يجب على جميع مؤسسات الدولة أن تعطى أكبر اهتمام لهذا الاجتماع خاصة مع تأكيد الرئيس على أهمية دور المجلس القومي خلال هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الوطن، لاسيما في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف، والذي أصبح ظاهرة تهدد العالم بأسره.

وتابع: تكليفات الرئيس تتطلب التحرك بخطي ثابتة على المستويين الوطني والدولي من أجل العمل على مكافحة الإرهاب والتطرف بفعّالية ورؤية شاملة بشأن أفضل السبل لتفعيل عمل المجلس وتمكينه من الاضطلاع بمهامه خلال المرحلة المقبلة من خلال حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية اللازمة للحد من مسببات الإرهاب وجذوره ومعالجة آثاره.

وأعلن الدكتور صلاح حسب الله تأييده التام والمطلق لرؤية الرئيس في ضرورة أن يضع المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا، بحيث تشمل مختلف المحاور الأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة بالنسبة لتنفيذ هذه الإستراتيجية إضافة إلى ضرورة نشر الخطاب الدينى المعتدل والمفاهيم الصحيحة، ووضع خطط لحماية الشباب من التطرف، ودعم جهود توفير فرص عمل لهم والاستمرار في تطوير المفاهيم الدراسية لمختلف المراحل التعليمية بما يرسخ مبادئ المواطنة وقبول الأخر ونبذ العنف والتطرف.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله جميع مؤسسات الدولة، أن تسارع بتنفيذ رؤية الرئيس السيسي التي طرحها أمام هذا الاجتماع والخاصة بمراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، واقتراح تعديلها لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات، وكذا الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار مؤكدا ثقته التامة في قدرة المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف على صياغة إستراتيجية شاملة لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود والأفكار التكفيرية والمتطرفة.