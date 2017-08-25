أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط عاطل بالمطرية بحوزته 20 جرام "استروكس"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط عاطل بالمطرية بحوزته 20 جرام "استروكس"

12:28 م الجمعة 25 أغسطس 2017

ارشيفية

كتب -فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية القبض على عاطل، بحوزته كمية كبيرة من مخدر "الاستروكس"، تحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهم.

التفاصيل بدأت أثناء مرور دورية أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بقيادة المقدم محمود الأعصر رئيس المباحث، لتفقد لحالة الأمنية بالمنطقة، تمكنوا من ضبط "محمد س" شقي خطر، وبحوزته 20 جراماً من مادة "الاستروكس" المخدر.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عامل يمزق جسد آخر بسبب الخلاف على جمع القمامة في المطرية

    أخبار

  • الضابط المتهم بقتل ربة منزل في "خطوبة" بالمطرية: "ناس تانية كانت بتضرب

    أخبار

  • حبس ضابط شرطة 4 أيام بتهمة قتل ربة منزل خلال حفل "خطوبة" بالمطرية

    أخبار

  • مقتل سيدة بالخرطوش في فرح شعبي بالمطرية

    أخبار

إعلان

025192b5ca.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان