ضبط عاطل بالمطرية بحوزته 20 جرام "استروكس"
ضبط عاطل بالمطرية بحوزته 20 جرام "استروكس"
12:28 م الجمعة 25 أغسطس 2017
ارشيفية
كتب -فتحي سليمان:
ألقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية القبض على عاطل، بحوزته كمية كبيرة من مخدر "الاستروكس"، تحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهم.
التفاصيل بدأت أثناء مرور دورية أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بقيادة المقدم محمود الأعصر رئيس المباحث، لتفقد لحالة الأمنية بالمنطقة، تمكنوا من ضبط "محمد س" شقي خطر، وبحوزته 20 جراماً من مادة "الاستروكس" المخدر.
تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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