ضبط 700 طفاية حريق "تساعد على الاشتعال" داخل مصنع بالوراق

كتب - محمد شعبان:

داهمت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، مصنعًا غير مرخص لإنتاج طفايات الحريق بمنطقة الوراق.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، تفيد أن مالك مصنع بجزيرة محمد، يقوم بتجميع كميات كبيرة من طفايات الحريق منتهية الصلاحية، ويعيد تعبئتها ببودرة تستخدم في أعمال الدهانات، تساعد على الاشتعال.

كما توصلت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن مالك المصنع يستخدم أسماء كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، لطرح الطفايات بأسعار عالية، محققا أرباح طائلة غير مشروعة.

بمداهمة المخزن بمشاركة قوة من قسم الوراق بقيادة العقيد محمود فوزي، مأمور القسم، تم ضبط مدير المصنع و700 طفاية حريق غير صالحة للاستخدام، ونصف طن بودرة خاصة بأعمال الإنشاءات.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.