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الأرصاد: طقس السبت "حار".. والعظمى بالقاهرة 36

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مصراوي Masrawy

الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت.. وأمطار ببعض المناطق

12:15 م الجمعة 25 أغسطس 2017

الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت.. وأمطار ببعض المناطق

كتبت - مادي غيث

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وقالت الهيئة، في بيان الجمعة، إن الشبورة المائية الخفيفة ستقل صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وعلى حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى

القاهرة 25 36

الإسكندرية 25 31 

مطروح 24 30

بورسعيد 26 32 

دمياط 25 32 

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 37 

السويس 24 37

العريش 23 34 

نخل 22 35 

طابا 26 37

الطور 26 34

مرسى علم 28 37

الغردقة 29 38

شرم الشيخ 30 39 

رفح 22 33 

كاترين 22 33 

سيوة 24 35

المنيا 23 37 

الفيوم 24 37 

رأس سدر 25 37 

أبو سمبل 29 42 

وسط الدلتا 25 36

أسيوط 24 37 

سوهاج 26 39 

الأقصر 28 43 

أسوان 29 44

شلاتين 28 38

حلايب 30 36 

الوادي الجديد 27 40

قنا 27 42 

نويبع 29 37 

السلوم 23 31

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