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ساويرس عن إجازة العيد للعاملين بالحكومة: "يابخت اللي متمرمغ في الميري"

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مصراوي Masrawy

ساويرس عن إجازة العيد للعاملين بالحكومة: "يابخت اللي متمرمغ في الميري"

12:14 م الجمعة 25 أغسطس 2017

نجيب ساويرس رجل الأعمال

كتب- عبد الله قدري:علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على قرار بتحديد 5 أيام إجازة للعاملين بالقطاع العام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وقال ساويرس في تدوينة على موقع "تويتر" اليوم الجمعة: "إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص ثلاث أيام، وللقطاع العام خمس أيام، يا بخت اللى متمرمغ في الميرى!".كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن تكون إجازة عيد الأضحى اعتباراً من الخميس 31 أغسطس الجاري، حتى يوم الاثنين 4 سبتمبر المقبل، وذلك بالنسبة للعاملين في الوزارات والمصالح والهيئات العامة والقومية ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.  

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