قبل انطلاق «أمريكا المفتوحة».. فيدرير وديمتروف ملوك الملاعب الصلبة في 2017

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تنطلق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس رابع بطولات الجراند السلام الأربع الكبرى يوم الإثنين المقبل، وهي البطولة التي تقام على الملاعب الصلبة التي حقق عليها اللاعب السويسري روجر فيدرير أفضل النتائج هذا العام.

ويملك فيدرير أفضل نسبة انتصارات على تلك الأرضية هذا العام من خلال فوزه في 23 مباراة وخسارته مواجهتين فقط، حيث خسر اللاعب السويسري أمام إيفجني دونسكوي في بطولة دبي في شهر فبراير الماضي، كما خسر أمام ألكساندر زفيريف في نهائي مونتريال للأساتذة هذا الشهر.

بينما توج على الأراضي الصلبة بألقاب بطولة أستراليا المفتوحة في الجراند سلام ولقبي إنيان ويلز وميامي في بطولات الأساتذة، ويحل في المركز الثاني خلف فيدرير في قائمة أفضل اللاعبين تحقيقًا للانتصارات على الملاعب الصلبة اللاعب البلغاري جريجور ديمتروف.

وحقق ديمتروف 24 انتصارا وتعرض لـ6 هزائم، حيث توج هذا العام بثلاثة ألقاب على الملاعب الصلبة، وبالنظر إلى فيدرير وديمتروف، نجد أن اللاعب السويسري بشكل عام توج بـ63 لقبا على الملاعب الصلبة من أصل 93 بطولة توج بها خلال مسيرته، بينما توج ديمتروف بخمسة ألقاب على الملاعب الصلبة من أصل 7 ألقاب توج بها طوال مسيرته.

وبالنظر إلى الأرقام السابقة، يدخل فيدرير بطولة أمريكا المفتوحة هذا العام كأبرز مرشح للتتويج باللقب الذي فاز به من قبل 5 مرات في الفترة ما بين عامي 2004 و2008، كما يقدم اللاعب السويسري هذا العام مستوى مميزا للغاية من خلال فوزه في 35 مباراة وخسارته 3 فقط، متوجًا بخمسة ألقاب وخسر نهائيا وحيدا.

وفيما يلي قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا للانتصارات على الملاعب الصلبة في عام 2017:

1- جريجور ديمتروف: 24 فوزا و6 هزائم.

2- روجر فيدرير: 23 فوزا وهزيمتين.

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3- نيك كيريوس: 23 فوزا و7 هزائم.

4- جاك سوك: 23 فوزا و9 هزائم.

5- رافائيل نادال: 22 فوزا و7 هزائم.

6- ألكساندر زفيريف: 21 فوزا و7 هزائم.

7- ديفيد جوفين: 20 فوزا و9 هزائم.

8- روبرتو باوتيستا أجوت: 19 فوزا و6 هزائم.

9- سام كويري: 18 فوزا و9 هزائم.

10- جو ويلفريد تسونجا: 17 فوزا و6 هزائم.