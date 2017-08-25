أرقام من مسيرة روني.. محطم الأرقام القياسية الإنجليزية

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يرى أسطورة كرة القدم الإنجليزية جاري لينكير بأن واين روني يعد من بين أفضل 10 لاعبين مروا على تاريخ كرة القدم الإنجليزية، كيف لا ولاعب مانشستر يونايتد السابق وإيفرتون الحالي يحتل صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للأسود الثلاثة.

وأعلن النجم الإنجليزي يوم الأربعاء اعتزاله اللعب الدولي، مشيرًا إلى أنه حقق حلمه الكبير بتمثيل المنتخب الإنجليزي في البطولات الكبرى.

وأشار روني إلى أن مدرب المنتخب الإنجليزي ساوثجيت استدعاه للمشاركة في مباريات المنتخب الإنجليزي المقبلة في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ولكنه أخبره بأنه اتخذ قرار الاعتزال الصعب بعد مشاورات مع العائلة والأصدقاء ومدربه رونالد كومان.

خاض روني مباراته الدولية الأولى في شهر فبراير من عام 2003 وذلك في مواجهة ودية أمام منتخب أستراليا، وكان يبلغ حينها من العمر 17 عامًا و111 يوما، بينما خاض آخر مباراة دولية له في شهر نوفمبر من عام 2016 وهو في عمر 31 عامًا و11 يوما.

وخلال مسيرة روني الدولية التي امتدت لـ14 عامًا، حطم روني العديد من الأرقام القياسية سواء بوجوده في خط هجوم الأسود الثلاثة أو كلاعب جناح، حيث بات أصغر لاعب يسجل بقميص الإنجليز بهدفه في مرمى مقدونيا يوم 6 سبتمبر من عام 2003، وحينها كان الفتى الذهبي يبلغ من العمر 17 عامًا و317 يوما.

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كما يعد روني الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 53 هدفا في 119 مباراة دولية سجل آخرها في هزيمة منتخب بلاده أمام أيسلندا بنتيجة 2-1 في دور الـ16 من يورو 2016 الذي أقيم في فرنسا.

وشارك روني مع منتخب إنجلترا في 3 نهائيات لكأس العالم أعوام 2006 و2010 و2014، وسيتذكر له الجميع طرده في مباراة البرتغال في ربع نهائي نسخة ألمانيا 2006 بعدما خسر الأسود الثلاثة حينها بركلات الترجيح.

وبشكل عام سجل روني 7 أهداف في 21 مباراة خاضها في البطولات الكبرى بين كأس العالم واليورو، وسجل 37 هدفًا في 74 مباراة دولية في التصفيات المؤهلة إلى المونديال واليورو، كما سجل 16 هدفًا في 45 مباراة دولية.

وبشكل عام حقق روني 71 انتصارا و29 تعادلا و19 هزيمة في 119 مباراة دولية، ونال شارة القيادة في 22 مباراة كانت بدايته أمام البرازيل يوم 14 نوفمبر من عام 2009، وعمل تحت قيادة 6 مدربين هم جوران إيريكسون وستيف ماكلارين وفابيو كابيلو وروي هودسون وسام ألارديس وساوثجيت.