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استقرار في أسعار الدولار اليوم

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استقرار في أسعار الدولار اليوم استقرار في أسعار الدولار اليوم

التحرير

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استقر اليوم الجمعة على نفس سعر ختام تعاملات أمس الخميس ، مواصلآ ثباته عند سعر الإغلاق وسجل سعر الدولار وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 17.69 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار ثباته بمختلف البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة فى ، على سعر 17.685 جنيه للشراء، و 17.785 للبيع، بحسب آخر تحديثات بنك مصر، فيما سجل بالبنك التجارى الدولى 17.68 جنيه للشراء، و 17.78 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة، على نفس سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الخميس ، حيث سجل سعر الدولار ببنك القاهرة ، 17.67 جنيه للشراء، 77 .17 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى مصر فى بنك مصر 17.685 جنيها للشراء، و 17.785 للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.6797 جنيه للشراء

17.7797 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.685 جنيه للشراء

17.785 جنيه للبيع

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.69 جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.67 جنيه للشراء

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.68 للشراء

17.87 للبيع

 

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التحرير

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