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القبض على خفير وزوجته لسرقتهما مشغولات ذهبية من فيلا بالعبور

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القبض على خفير وزوجته لسرقتهما مشغولات ذهبية من فيلا بالعبور القبض على خفير وزوجته لسرقتهما مشغولات ذهبية من فيلا بالعبور

التحرير

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ألقت مباحث قسم العبور القبض على خفير خصوصي وزوجته لسرقتهما مشغولات ذهبية من فيلا يخدمان بها بمدينة العبور، وتم التحفظ على المسروقات وأحيلا للنيابة التي أمرت بحبسهما.

كان قد تلقى العقيد محمد سلامة مأمور قسم العبور، بلاغًا من "منى محمود محمد الشنواني 32 عامًا - محاسبه بأحد البنوك"، تفيد أنها أثناء عودتها لمسكنها اكتشفت سرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بها، عبارة عن عدد " 2 سلسلة - 5 دلاية - 1 قرط - 3 دبلة - 1 إنسيال حريمي 2 خاتم حريمي" ولم تتهم أحدًا بارتكاب الواقعة. 

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تم إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، الذي أمر على الفور بتشكيل فريق بحث قاده العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ وأبواب الشقة وعدم وجود بعثره بمحتوياتها، وأمكن لضباط مباحث القسم التوصل إلى معلومات مفادها أن مرتكبي الحادث كل من صالح م 37 سنة خفير خصوص بذات العقار وزوجته ساميه ج 31 سنه ربة منزل.

ألقي القبض عليهما و اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا أنهما يترددا على شقة المبلغة يوميًا - حيث يقوم الأول بشراء احتياجاتها والثانية تعمل لديها خادمة، مضيفة أنها استولت على المسروقات على عدة مرات.

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