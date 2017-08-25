نائب: «قومي مكافحة الإرهاب» عليه دور كبير الفترة المقبلة

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قال النائب أشرف عثمان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن اجتماع الرئيس السيسي أمس، مع رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وغيرهم، مهم لتفعيل عمل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب.

وأضاف عثمان اليوم، أنه اجتماع جاء «في توقيت حساس، للتأكيد على ضرورة تضافر الجهود لدحر الإرهاب»، موضحا أن المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، منوط به تحقيق أهداف كبيرة خلال الفترة المقبلة.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد عقد أمس، اجتماعا، حضره كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، تناول دور الأجهزة التنفيذية بالدولة في دعم المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والمساعدة في تحقيق أهدافه.