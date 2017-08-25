وزير الصناعة السنغافوري: زيارة السيسي تركت أثرًا إيجابيًا

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افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الجمعة، منتدى اأاعمال المصري السنغافوري، بحضور كوه بوه كون، وزير التجارة والصناعة السنغافورى، السفير محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغافورة، وممثلين عن 76 شركة سنغافورية.

وأكدت الوزيرة في بداية كلمتها على الجهد المبذول فى دعم مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وسنغافورة، معربة عن تطلعها لزيادة التعاون بين البلدين خاصة منذ تبادل الزيارات الرئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السنغافورى توني تان كنغ، عامي 2015 و 2016.

وأوضحت أن عدد الشركات السنغافورية 73 شركة تعمل في مصر، معظمها في قطاع الخدمات، داعية الشركات السنغافورية إلى الاستثمار فى مصر، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر، مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبير والواعد.

وأكدت "نصر" أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية كبيرة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط، كما أنها من أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.

ونوهت إلى أن مصر تقوم بإصلاح تشريعية من أجل التسهيل على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، واتخذت عدة اجراءات لتسهيل إجراءات الاستثمار، من أجل تمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري وبيئة أعمال متقدمة، حيث صدق السيد الرئيس على قانون الاستثمار الجديد، ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وتم احالتها لمجلس الدولة، كما وافق على تعديلات قوانين الشركات وسوق المال وقانون التأجير التمويلى والتخصيم.

وتابعت وزيرة الاستثمار أن قانون الاستثمار الجديد تضمن حوافز خاصة للمستثمرين، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، كما تم اتخاذ وأعلنت الوزيرة، عن أن الوزارة أطلقت خدمة "اسس بنفسك" عبر الموقع الالكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أمون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم اطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته

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من جانبه، أكد الفريق مهاب مميش، على الفرص الاستثمارية الكبرى فى محور تنمية قناة السويس، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك في مجال الموانئ وصناعة السفن وتشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونقل خبرات الجانب السنغافوري إلى نظيره المصري، في تطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشاد الفريق مميش، بالعلاقات الطيبة بين مصر وسنغافورة، وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية بالتعاون المشترك مع سنغافورة، وكذلك فتح المجال أمام الاستثمارات السنغافورية، لافتًا إلى المناطق الواعدة في مصر للاستثمار وإقامة صناعات متعددة بها كذلك اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات عملاقة حاليًا بالبلاد، مما يشارك في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وكان قد دار حديثًا بين الوزيرة والفريق مهاب مميش، والشركات السنغافورية، والذين اعربوا عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، معربين عن ثقتهم فى البرنامج الاقتصادي المصرى، وما يتيحه من فرص استثمارية كبرى.

من جانبه دعا وزير التجارة والصناعة السنغافورى، الشركات السنغافورية، إلى الاستثمار وإقامة مشروعات فى مصر، مؤكدًا أن الحكومة السنغافورية تدعم الاستثمار فيها وترغب في التعاون مع مصر في مجال الصناعات الثقيلة، نظرًا لأنها بوابة لآسيا وإفريقيا.

والتقت الوزيرة، والفريق مهاب مميش، بوزير التجارة والصناعة السنغافورى عقب اللقاء، للبحث سبل التعاون بين مصر وسنغافورة فى مجالات عدة على رأسها تشجيع الاستثمارات السنغافورية فى مصر، وجذب شركات فى قطاعات عديدة لإقامة مشروعات استثمارية فى قناة السويس.

وأكد وزير التجارة والصناعة السنغافوري، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ عامين إلى سنغافورة، تركت أثارًا إيجابيًا لدى الحكومة السنغافورية بأن هناك قيادة سياسية مهتمة بوجود استثمارات بين البلدين.