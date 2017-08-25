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ضبط 5500 سلعة طبية مجهولة المصدر في شركة بدون ترخيص بأسيوط

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مصراوي Masrawy

ضبط 5500 سلعة طبية مجهولة المصدر في شركة بدون ترخيص بأسيوط

12:13 م الجمعة 25 أغسطس 2017

ضبط 5500 سلعة طبية مجهولة المصدر في شركة بدون ترخيص بأسيوط

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

ضبط فريق من مديرية بأسيوط، بالتعاون مع ضباط مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري، اليوم الجمعة، 5500 سلعة طبية بدون بيانات ومجهولة المصدر بشركة مستلزمات طبية غير مرخصة بالفتح في أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط إخطارًا، من العميد عصام أبو شقة، مدير مباحث التموين، يفيد قيام حملة تموينية مكبرة على المحال وأسواق بيع السلع، في إطار استراتيجية الوزارة وخطة المديرية والقائمة على تكثيف الجهود لضبط الأسعار والمخالفات التموينية وضبط القائمين بإدارة المنشآت التجارية بدون ترخيص وتخزين السلع مجهولة المصدر.

وأسفرت نتائجها عن ضبط" ي. م. س" 21 عامًا، ومقيم بقرية الناصرية مركز الفتح ويعمل بشركة للمستلزمات الطبية.

وبفحص المضبوطات أثبتت لجنة الصحة، أنها بدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر في مكان غير مرخص.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر جنح 2017 قسم أول أسيوط، وجاري العرض على النيابة.

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