27 مليون جنيه لاستكمال إنشاءات وتطوير مستشفى قها بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن طه رشدي رئيس مدينة قها، اعتماد مبلغ 27 مليون جنيه، لاستكمال الإنشاءات وأعمال التطوير الجارية بالمستشفى المركزي، في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس المدينة في تصريحات صحفية اليوم، إن الاعتمادات الجديدة، مخصصة لأعمال إضافية لرفع مستوى الكفاءة، منها 12 مليون أعمال اعتيادية، و2 مليون أعمال صحية، و8 ملايين أعمال ميكانيكية، و3 ملايين أعمال كهرباء، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تنتهي الأعمال والتسليم نهاية أغسطس الجاري.

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، إن أعمال تطوير المستشفى تتضمن قسم الاستقبال والطوارئ، وغرف المعامل والآشعة، والغسيل الكلوي، وغرف الإقامة الداخلية للمرضى والعناية المركزة، وإنشاء 3 غرف للعمليات، و9 حضانات للأطفال، و8 أسرة للغسيل الكلوي.