تنفيذ 1006 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار المديرية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الجمعة، في حملات أمنية مكبرة، 1006 أحكام قضائية.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إن الأحكام شملت تنفيذ 3 أحكام جنائية، و454 جزئية، و 107 مستأنف، و323 غرامات جزئية، و71 غرامات مستأنفة، و49 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 12300 جنيه مخالفات.