أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تنفيذ 1006 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تنفيذ 1006 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

12:04 م الجمعة 25 أغسطس 2017

تنفيذ 1006 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار المديرية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الجمعة، في حملات أمنية مكبرة، 1006 أحكام قضائية.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إن الأحكام شملت تنفيذ 3 أحكام جنائية، و454 جزئية، و 107 مستأنف، و323 غرامات جزئية، و71 غرامات مستأنفة، و49 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 12300 جنيه مخالفات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع دكتور جامعي في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

    أخبار

  • العثور على جثة موظف بنك ملقاة على طريق فرعي في سوهاج

    أخبار

  • ضبط 757 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج

    أخبار

  • ضبط 59 قرصا مخدرا و3 هواتف محمولة قبل تهريبها لسجين بسوهاج

    أخبار

إعلان

c075e7988b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان