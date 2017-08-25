القبض على طالب متهم بالاتجار في العملة بسوهاج
القبض على طالب متهم بالاتجار في العملة بسوهاج
12:03 م الجمعة 25 أغسطس 2017
سوهاج – عمار عبدالواحد:
ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الجمعة، القبض على طالب بحيازته 6500 ريال سعودي، و1000 درهم إماراتي، و2000 جنيه مصري، بالإضافة إلى عدد من إيصالات استبدال العملة منسوبة للبنك الأهلي المصري، أثناء تواجده دائرة قسم ثان سوهاج.
وتلقى اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة الوجه القبلي، بضبط "محمود السيد أحمد" 21 عامًا، طالب ويقيم بناحية نيدة دائرة مركز أخميم، للاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي دائرة قسم ثان سوهاج، وبحيازته 6500 ريال سعودي، و1000 درهم إماراتي، و2000 جنيه مصري، وعدد من إيصالات استبدال العملة منسوبة للبنك الأهلي المصري.
حُرر عن ذلك المحضر رقم 2925 إداري القسم لسنة 2017.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط سيارة تحمل 100 وحدة زريعة أسماك بلطي بكفر الشيخ
-
القبض على 3 موظفين اختلسوا مليون و700 ألف جنيه في الإسكندرية
-
بالصور.. تقديم "الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج
-
بالصور.. إجراءات أمنية مشددة للاحتفال بمولد "مار جرجس" في الدقهلية
إعلان
إعلان