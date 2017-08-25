القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدرجات البخارية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على 3 عاطلين؛ متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات البخارية من المواطنين بدائرة القسم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام كلًا من "محمد. هـ. م. هـ" وشهرته "أبو هاشم" 19 عامًا، مُسجل خطر تحت رقم "2352"، و"محمد. ك. م. الـ" وشهرته "أوز أوز" 18 عامًا، و"أحمد. م. م" وشهرته "أحمد البنا" 19 عامًا، عاطلين، ومُقيمين بكفر "الزقازيق"؛ متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية.

وتبين قيام المتهمين بسرقة "توك توك" أحد المواطنين، تحت تهديد السلاح، خلف مستشفى "الرمد" بالزقازيق، وسرقة "تروسيكل" آخر من أحد المواطنين.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.