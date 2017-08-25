مصرع دكتور جامعي في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي دكتور بجامعة جنوب الوادي، مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارته الملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج – البحر الأحمر" بدائرة مركز أخميم.

وتلقى اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج - البحر الأحمر" على الكيلو 90 اتجاه قنا.

وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 85169 ملاكي أسيوط، قيادة "مصطفى إسماعيل موسى" 26 عامًا، دكتور بجامعة جنوب الوادي، ويقيم دائرة قسم أول مدينة نصر القاهرة، على الطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالحاجز المعدني، ما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، ونقلت جثته إلى مستشفى قنا العام، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 11900 جنح المركز لسنة 2017.